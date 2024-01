Companhias aumentam preço de transporte marítimo devido a ataques contra navios no Mar Vermelho

A situação ainda é tensa no Mar Vermelho. Após vários ataques a navios nas últimas semanas pelos rebeldes huthis, empresas de transporte marítimo como a dinamarquesa Maersk decidiram suspender a passagem de seus navios por esta via. Outros, como a francesa CMA CGM vão aumentar suas tarifas a partir de 15 de janeiro.

Os ataques realizados pelos huthis contra vários navios cargueiros no Mar Vermelho forçaram, nas últimas semanas, os líderes do transporte marítimo a redirecionar alguns de suas embarcações, a contornar a África para evitar a área. Como resultado, com viagens mais longas, a logística tornou-se mais complexa e os preços do transporte marítimo aumentaram.

A transportadora marítima francesa CMA CGM anunciou que vai dobrar suas taxas de frete a partir de 15 de janeiro. O transporte de um contêiner de 40 pés entre a Ásia e o Mediterrâneo Ocidental aumentará de US$ 3.000 para US$ 6.000. Um contêiner de 20 pés, passará a custar US$ 3.500, contra US$ 2.000 atualmente. Para o comércio entre a Ásia e o Mediterrâneo Oriental, a taxa aumenta de US$ 3.200 para US$ 6.200 por um contêiner de 40 pés.