Conflito Israel-Hamas: Youcef Atal do Nice é condenado por tribunal francês por incitação ao ódio

Convocado para a seleção argelina para a Copa das Nações Africanas (CAN), que começa na próxima semana na Costa do Marfim, o jovem, de 27 anos, não estava presente no tribunal para receber a sentença, nem seu advogado.

Cinco dias após os ataques do movimento islâmico palestino Hamas contra Israel em 7 de outubro e o início do bombardeio de Gaza por Israel, Atal compartilhou no Instagram o vídeo de um pregador muçulmano palestino, Mahmoud Al Hasanat.

Nas imagens, o religioso aparece comovido pelo destino das crianças de Gaza sob as bombas. Depois, endurece o tom e pediu a Deus para que enviasse "um dia negro aos judeus" e que "acompanhasse a mão" dos habitantes de Gaza se eles "atirassem pedras".

Atal estava na Argélia, com a seleção, quando compartilhou o vídeo. Avisado pelo OGC Nice do caráter polêmico dos comentários, o jogador os retirou no dia seguinte, com uma mensagem de desculpas.

Pedido de desculpas

No tribunal, em 18 de dezembro, o atleta voltou a pedir desculpa, repetindo várias vezes que queria enviar "uma mensagem de paz" e que não tinha visto o vídeo até ao fim antes de compartilhar.