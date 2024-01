Em meio ao aumento dos ataques, Ucrânia e Rússia trocam prisioneiros de guerra

No final de novembro, Dmytro Loubinets acusou, no entanto, a Rússia de bloquear qualquer troca de prisioneiros de guerra. "As trocas não acontecem porque a Rússia não quer", lamentou.

Em agosto passado, o comissário dos Direitos Humanos disse que a Ucrânia conseguiu recuperar quase 2.600 dos seus cidadãos feitos prisioneiros desde o início da ofensiva russa. Mas ainda haveria milhares de prisioneiros de guerra em ambos os lados.

Nos últimos meses, Moscou aumentou o número de julgamentos para impor penas muito pesadas aos prisioneiros de guerra ucranianos.

(Com informações da AFP)