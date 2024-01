França pede extradição de casal preso na Espanha que queria sacrificar filho por estar "possuído"

A justiça da França anunciou na quarta-feira (3) que lançou um processo de extradição contra dois franceses detidos no final de dezembro na Espanha porque, segundo a Guarda Civil espanhola, planejavam "sacrificar" o filho de cinco anos no deserto do Saara.

O casal de professores de música foi detido em 21 de dezembro em Algeciras, no sul da Espanha, quando se preparava para embarcar em um ferry, de carro, com destino a Tânger, no Marrocos, anunciou no sábado (30) a Guarda Civil.

O pai e a mãe, que "tinham problemas psiquiátricos" e foram alvo de um mandado de detenção europeu por "sequestro de menor", ??tinham "a intenção de assassinar o filho de cinco anos no Saara por acreditarem que estava possuído" e queriam "sacrificá-lo", segundo a Guarda Civil.