"Hezbollah não ficará em silêncio", diz líder do movimento armado libanês sobre morte de número 2 do Hamas

O assassinato, na terça-feira (2), em Beirute, no Líbano, do número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, é um "crime grave e perigoso", disse o líder do Hezbollah na quarta-feira (3), alertando que o poderoso movimento armado libanês, alinhado ao Irã "não iria ficar em silêncio".

Durante um discurso muito esperado, transmitido pela televisão para marcar o quarto aniversário da morte do comandante da unidade de elite da Guarda Revolucionária do Irã, Qasem Soleimani, morto num ataque dos EUA no Iraque, o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, apresentou suas condolências ao Hamas pelo que apresentou como uma "agressão flagrante cometida por Israel".

O governo israelense não confirmou nem negou estar por trás do assassinato de Saleh al Arouri, número dois do gabinete político do Hamas, que vivia no exílio entre o Líbano e o Catar.