Macron pede que Israel evite escalada do conflito após morte de líder do Hamas no Líbano

"Um movimento cujos líderes e fundadores caem como mártires em nome da dignidade do povo e de nossa nação nunca será derrotado", afirmou Haniyeh em um discurso na TV. "Essa é a história da resistência e do movimento que, após o assassinato de seus líderes, torna-se ainda mais forte e mais determinado", declarou.

O aumento da tensão entre os dois campos cresceu após reação do poderoso Hezbollah pró-iraniano no Líbano. O movimento armado declarou na noite de terça-feira que o "assassinato" por Israel do número dois do movimento palestino Hamas em seu reduto, no subúrbio do sul de Beirute, "não ficará impune".

"Assassinar Saleh al-Arouri no subúrbio do sul de Beirute é uma grave agressão contra o Líbano (...) e não ficará impune ou sem resposta", disse o Hezbollah, em um comunicado. O grupo xiita libanês faz há quase três meses ataques diários contra Israel a partir do sul do Líbano.

Saída dos palestinos e críticas dos EUA

O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, voltou a defender a saída em massa dos palestinos de Gaza nesta quarta-feira, rejeitando as críticas dos EUA de que suas declarações anteriores sobre a questão foram "irresponsáveis".

"Os Estados Unidos são nossos amigos, mas, acima de tudo, faremos o que é bom para o Estado de Israel: incentivar a emigração de centenas de milhares de pessoas de Gaza e permitir que os residentes (israelenses) retornem às suas casas (nos limites de Gaza) e vivam em segurança, protegendo nossos soldados", escreveu Ben Gvir na rede social X, em resposta às críticas americanas.