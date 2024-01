Nos Estados Unidos, 2024 começa agitado pelas eleições presidenciais

"O mais estranho é que os problemas de Trump com a justiça reacendem o apoio de seus seguidores, (...) meio que incorporando a narrativa de que os poderosos estão se unindo contra Donald Trump e usando o Departamento de Justiça para suprimir direitos, por falta de uma palavra melhor", diz Richard Groper, que é cientista político especializado em Governança Americana.

Especialistas, como o professor Groper, dizem que, apesar do artigo 3 da 14ª Emenda da Constituição prever que aquele cidadão que participou em atos de insurreição esteja inabilitado a ocupar um cargo público, o pior para a democracia do país seria uma decisão favorável ao bloqueio de Trump. A prerrogativa legal, a qual recorreram o Maine e o Colorado, é um resquício da Guerra Civil desenhada para impedir que os confederados pudessem ocupar cargos públicos.

"Certamente, ele fez algo ilegal. Na minha opinião houve muitas atividades ilegais, mas no final das contas é melhor deixar que as pessoas decidam pelo bem da democracia. Não queremos que juízes tomem as decisões políticas neste país", avalia Groper.

No entanto, os eleitores não parecem estar muito dispostos a frear Donald Trump, que aparece em primeiro lugar na preferência dos votantes em 5 dos 6 estados pêndulo, que variam sua preferência partidária, segundo pesquisa da 270 to Win.

O atual presidente, Joe Biden, termina os seus 1.073 dias de governo com a popularidade mais baixa que um presidente apresentou nesse mesmo período de governo na história atual. Ele tem hoje 39,3 % de aprovação dos americanos, segundo a plataforma de pesquisas Projects 538. No mesmo período, Trump contava com 42,4% de aprovação, e 46,1% estavam satisfeitos com o governo Obama durante seu primeiro mandato.

Baixa popularidade

A postura do governo dos Estados Unidos com relação às ações de Israel no conflito com o Hamas no Oriente Médio teria ajudado a empurrar a aprovação de Biden ainda mais para baixo.