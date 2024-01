Opositor sul-coreano atacado com facada no pescoço está em estado grave em Seul

A Coreia do Sul se prepara para as eleições gerais de 10 de abril, nas quais o partido conservador no poder espera recuperar a maioria pela primeira vez desde 2016.

Para o Partido Democrático, uma vitória nas eleições legislativas é considerada essencial antes da presidencial em 2027. Lee enfrentava apelos para que seu partido renunciasse antes do pleito de abril.

Logo após o ataque, informações falsas começaram a circular na Internet, algumas afirmando que o incidente de terça-feira foi encenado.

Outros políticos sul-coreanos foram atacados nos últimos anos

Em 2022, um homem idoso atingiu Song Young-gil, que anteriormente liderava o Partido Democrata, na cabeça com um objeto cortante.

Em 2006, Park Geun-hye, então líder do partido conservador do país e posteriormente presidente, foi atacada com uma faca em um comício.