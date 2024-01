Estado Islâmico assume responsabilidade por atentados no Irã que mataram mais de 80 pessoas

O grupo Estado Islâmico assumiu nesta quinta-feira (4), via Telegram, a responsabilidade por duas explosões que mataram, na quarta-feira (3), quase 90 pessoas no sul do Irã. Os ataques aconteceram durante uma cerimônia em homenagem aos quatro anos da morte do líder de uma unidade de elite da Guarda Revolucionária, Qasem Soleimani, assassinado em um ataque americano no Iraque em 3 de janeiro de 2020.

O Irã decretou luto nacional nesta quinta-feira, um dia após o ataque que deixou pelo menos 84 mortos perto do túmulo do general Qasem Soleimani, antigo responsável pelas operações militares no Oriente Médio.

A dupla explosão ocorreu num contexto regional muito tenso desde o início do conflito, em outubro, entre Israel e o Hamas, e no dia seguinte à eliminação de um alto funcionário do movimento islâmico palestino num ataque perto de Beirute, atribuído a Israel.