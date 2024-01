Extrema direita gera polêmica na Espanha ao linchar boneco do premiê Pedro Sánchez

Na passagem de ano, em frente à sede do Partido Socialista (PSOE) em Madri, centenas de manifestantes de extrema direita, que se reúnem no local, todas as noites, há cerca de dois meses, penduraram um boneco inflável do primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez em um semáforo para insultá-lo e agredí-lo. O caso gerou debate na Espanha sobre a condenação dos envolvidos. A Justiça ainda não se pronunciou.

François Musseau, corresponde da RFI em Madri

A cena aconteceu na rua Ferraz, em frente à sede do Partido Socialista em Madri. Enquanto os espanhóis festejavam o Ano-novo, militantes da extrema direita armados de paus, lincharam um boneco gigante representando o chefe do governo socialista, Pedro Sánchez, até deixá-lo em pedaços.