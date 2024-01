Filho de Alain Delon acusa irmã de dissimular estado de saúde do pai

Alain Delon, grande estrela do cinema francês, está "enfraquecido" e "não suporta mais se ver assim, diminuído", relata seu filho mais velho, Anthony, em entrevista à revista Paris Match publicada nesta quinta-feira (04). Ele garante ainda que a irmã escondeu da família exames médicos que atestam a deterioração do estado de saúde do pai.

O ator, de 88 anos, apareceu abatido em uma foto publicada no Instagram por outro de seus filhos, Alain-Fabien, na véspera de Natal. Delon sofreu um grave acidente vascular cerebral em julho de 2019.

"Ele não fala muito, se cansa e se irrita quando pedimos para ele repetir, porque a sua voz já não está muito audível", explica Anthony Delon a entrevista.