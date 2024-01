Guia trans do governo britânico para escolas e faculdades causa discussão no Reino Unido

O ponto mais controverso deste guia é o envolvimento dos pais nessa conversa. A recomendação considerada prioritária para as escolas é que os pais devem ser notificados sobre a decisão do aluno ou aluna em transição de gênero. O guia recomenda engajar os pais e encoraja que o aluno ou aluna tenha essa conversa em casa. Mas abre uma exceção - se a integridade mental, emocional ou física do aluno ou aluna estiver em risco, os pais não devem ser avisados pelas escolas, mas não explica exatamente o que constitui esse risco e como identificar esse risco.

Uma pesquisa recente da ONG Just like us concluiu que cerca de 40% dos jovens não-binários ou transgêneros não seriam mais aceitos pelos pais.

O guia também sugere que fique a critério da escola ou do professor acolher ou não a escolha desse aluno ou aluna que quer mudar o pronome ou o uniforme que usa baseado no impacto que essa decisão terá sobre a escola como um todo. Mas também não está claro como mensurar esse impacto.

Fase de consulta

O documento prometido há cinco anos pelo governo conservador só foi divulgado agora e está em fase de consulta até março. O departamento de educação espera ouvir a opinião de pais e mães, professores e diretores de escola, mas não dá voz aos próprios alunos trans e cisgênero.