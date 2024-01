Milhares de pessoas participam de funeral de número 2 do Hamas em Beirute

Milhares de pessoas participaram quinta-feira (4) em Beirute do funeral do número 2 do Hamas e dois outros membros do movimento islâmico palestino, mortos num ataque atribuído a Israel.

Saleh al-Arouri e seis outros comandantes do Hamas foram mortos na noite de terça-feira (2) no ataque contra um escritório do movimento palestino nos subúrbios ao sul de Beirute, reduto do Hezbollah libanês.

Os caixões de Saleh al-Arouri, de Azzam al-Aqraa, líder da ala militar do Hamas, das Brigadas Ezzedine al-Qassam, e de Mohammad al-Raïs, outro líder do movimento, foram cobertos com bandeiras palestinas e do Hamas.