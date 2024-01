Mulheres têm menos filhos e número de nascimentos registra queda de 6,8% na França

Acompanhe as notícias da RFI Brasil no WhatsApp

Fatores demográficos e sociais

De acordo com o Insee, o número de mulheres de 20 a 40 anos, ou seja, em idade fértil, diminuiu. Além disso, elas têm menos filhos. "Para constituir família, é preciso ter esperança. Mas as gerações mais jovens talvez estejam mais preocupadas com seu futuro", explicou a socióloga Catherine Scornet, da Universidade de Aix-Marselha.

Vários fatores, diz a especialista, criam um "clima de incerteza" que podem influenciar a decisão de ter filhos. Entre eles, a situação econômica frágil, marcada pela inflação, o contexto da guerra na Ucrânia e no Oriente Médio e o aquecimento global.

De acordo com a socióloga, algumas mulheres decidem ter menos filhos, ou não ter nenhum, para terem mais liberdade e poderem priorizar outros projetos. "As mulheres qualificadas são as que mais se projetam fora da maternidade, investem e florescem em outros campos pessoais ou profissionais", ressalta.

Adaptação dos Estados

A mudança na estrutura da população também exige que os Estados adaptem suas políticas públicas. O fato de ter menos crianças é "positivo" para as finanças de um país no início. Isso significa "menos gastos com educação cuidados e benefícios", lembra Hippolyte d'Albis, professor da Escola de Economia de Paris. O Estado pode então liberar recursos para outras áreas.