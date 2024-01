Para jornais franceses, nova lei de imigração é "medíocre, errônea e perigosa"

O texto destaca que os "dois únicos aspectos econômicos da lei se referem a empregos escassos e a condições mais restritivas para o pagamento de benefícios sociais aos imigrantes", mas sem propor medidas a longo prazo.

Para o especialista do Le Monde, "do ponto de vista econômico, a imigração é o preço do sucesso de um país e, em um mundo globalizado, um pré-requisito para seu crescimento futuro".

Censura parcial?

O jornal Liberation aborda a perspectiva de uma censura parcial do texto pelo Conselho Constitucional. De acordo com a publicação, as medidas só foram "adotadas após as negociações com a direita", votadas com apoio da base da líder de extrema direita Marine Le Pen e dos deputados macronistas.

Segundo o jornal, os parlamentares "se inspiraram em antigas exigências da extrema direita", mas agora que eles próprios não querem mais ouvir falar do texto apresentado pelo ministro do Interior, Gérald Darmanin.

O jornal enfatiza que o debate sobre imigração ainda não está encerrado e provavelmente ainda vai dar o que falar neste início de ano. Nesta quinta-feira (4), o Tribunal de Contas francês deve retomar o assunto junto aos parlamentares e apresentar à imprensa seu "relatório sobre a política de combate à imigração ilegal".