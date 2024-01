Premiê britânico diz que não negociará salários com médicos residentes sem suspensão da greve

A Associação Médica Britânica anunciou que poderá suspender a greve de seis dias, a maior na história do sistema público de saúde da Inglaterra, se o governo fizer uma proposta de aumento salarial. Os metroviários de Londres também anunciaram que vão parar na semana de volta às aulas, que começam nesta segunda-feira (8).

Yula Rocha, correspondente da RFI em Londres

A Inglaterra começa 2024 com a mais longa paralisação na história dos 76 anos do NHS, o serviço público de saúde. O governo conservador do primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, diz que só aceitará negociar com a Associação Britânica de Médicos se eles suspenderem a greve de seis dias prevista para terminar na próxima terça-feira (9).