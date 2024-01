Saiba quais eleições podem sacudir o cenário político na Europa em 2024

Bélgica, Áustria, Croácia, Lituânia também irão às urnas. Outras aguardadas eleições ocorrerão no Reino Unido, ainda sem data definida, provavelmente no fim do ano.

Já na Ucrânia, Volodymyr Zelensky descartou recentemente a possibilidade de realizar a votação prevista para a escolha do próximo presidente já que o país segue em guerra contra a Rússia.

De 6 a 9 de junho, ocorrerá o maior pleito transfronteiriço do mundo: as eleições europeias, para as quais 400 milhões de eleitores estão inscritos. Com a extrema-direita representando a segunda força política em mais de um terço dos países do bloco, a votação pode se transformar em um referendo em favor ou contra a União Europeia.

"Será que iremos construir uma Europa poderosa e uma 'Europa-potência', que nos dará importância no mundo diante da China, India e Estados Unidos? Mas para isso é preciso se unir e trabalharmos juntos. Ou vamos implodir, se fragmentar", questiona o eurodeputado francês Pascal Canfin, do grupo centrista e liberal Renew-Europa no Parlamento Europeu.

Com a institucionalização de discursos ultranacionalistas, Canfin teme pelo futuro da União Europeia. "A realidade de uma extrema direita forte na Europa, a ponto de ganhar em grandes países como a França e a Alemanha, será o fim da União Europeia", ressalta.

França e Alemanha

O eurodeputado Jordan Bardella, presidente do partido francês Frente Nacional, de extrema direita, encabeça a campanha da legenda para as eleições europeias, focada na imigração. Uma pesquisa realizada em novembro do ano passado pelo instituto OpinionWay mostrou que o partido lidera a preferência do eleitorado francês, com 28% das intenções de voto.