Secretário de Estado americano viaja ao Oriente Médio para evitar expansão do conflito em Gaza

O temor de que a guerra atinja todo o Oriente Médio cresceu desde o ataque contra o número 2 do Hamas, Saleh al-Arouri, em um subúrbio no sul de Beirute na terça-feira.

A dupla explosão que matou 84 pessoas no Irã, segundo um balanço atualizado nesta quinta-feira (4), durante a homenagem pelo quarto aniversário do assassinato do general Qasem Soleimani, ex-comandante da Força Quds da Guarda Revolucionária iraniana, aumentou ainda mais essa preocupação.

Em Teerã, as autoridades acusaram Israel de estar por trás do "assassinato" de al-Aouri e do "bombardeio" perto do túmulo de Soleimani, mentor das operações do Irã no Oriente Médio.

Israel não comentou as acusações. O Departamento de Estado americano considerou "absurda" a acusação de que os Estados Unidos ou Israel pudessem ser responsabilizados pelas explosões no Irã.

O líder supremo da Revolução Islâmica, o aiatolá Ali Khamenei, prometeu "uma resposta severa" ao ataque. Já o chefe do Hezbollah, Hassan Nasrallah, alertou Israel sobre o risco de uma extensão do conflito no Líbano, devido ao ataque cirúrgico que causou a morte de Saleh al-Arouri. O líder do Hamas deve ser enterrado nesta quinta-feira (4), no cemitério do campo de refugiados palestinos de Shatila, em Beirute.

"Lutaremos sem limites, sem restrições e sem fronteiras. Não temos medo da guerra", disse Hassan Nasrallah na quarta-feira, durante um discurso transmitido na TV.