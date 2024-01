Guerra em Gaza: o Hamas afirma que muitos reféns 'provavelmente foram mortos'

Neste domingo, a mídia Houthi anunciou novos ataques "americano-britânicos" contra os Houthis, rebeldes iemenitas apoiados pelo Irã que estão intensificando os ataques no Mar Vermelho em solidariedade aos palestinos. Uma autoridade dos EUA negou rapidamente essa informação.

De acordo com um relatório anunciado no sábado pelo Ministério da Saúde do Hamas, 23.968 pessoas foram mortas em Gaza desde o início da guerra, em 7 de outubro. A maioria dos mortos são mulheres, adolescentes e crianças. Mais de 60.000 pessoas ficaram feridas. Mais de 10.000 crianças - 1% do total da população infantil da Faixa de Gaza - foram mortas, de acordo com um novo relatório da Save The Children.

Quantos reféns permanecem em Gaza?

Desde 7 de outubro, o número de reféns mantidos em Gaza tem flutuado quase diariamente, explica nosso correspondente em Jerusalém, Michel Paul. No momento, 136 reféns permanecem nas mãos do Hamas e da Jihad Islâmica no enclave palestino.

Entre eles estão duas crianças, incluindo um bebê: os irmãos Ariel e Kfir Bibas. Há também sete mulheres e 15 pessoas com mais de 65 anos. A maioria dos reféns restantes são jovens, 94 deles, a maioria soldados, e 8 estrangeiros.

Israel recuperou 121 reféns. A maioria deles foi levada durante a trégua que começou em 24 de novembro como parte de uma troca com prisioneiros palestinos. 11 corpos de reféns mantidos pelo Hamas foram encontrados pelo exército israelense. As circunstâncias de suas mortes ainda não foram esclarecidas.