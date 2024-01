Ano eleitoral tem início nos Estados Unidos em meio à nevasca em Iowa

A convenção política de Iowa é a mais esperada porque é ela que abre o calendário eleitoral e, quem vence por lá, acaba ganhando um destaque que lhe favorece nas seguintes etapas eleitorais. Tradicionalmente, Iowa determina uma tendência, confere vantagem ao candidato que ganha.

Nas caucuses, a votação não acontece de forma tradicional, com duração de um dia inteiro e na qual as pessoas podem votar de forma independente. Os habitantes do estado de Iowa se reunirão hoje, a partir das 19h, em igrejas, escolas e centros comunitários para discutir as questões internas do partido e escolher o candidato que melhor responde às suas necessidades.

Além disso, aqui tem início o processo de meses para selecionar as pessoas que devem servir como delegados nas convenções nacionais do partido, quando são oficializadas as candidaturas presidenciais.

Já as primárias são um sistema muito mais simples, semelhante ao das eleições gerais e terão início no próximo dia 23 em New Hampshire.

Além de Iowa, os estados que votam na modalidade de caucus são Nevada, Samoa Americana, Dakota do Norte, Wyoming, Guam e as Ilhas Virgens dos Estados Unidos.

Atenções voltadas aos comícios do Partido Republicano

Embora ambos partidos votem nas convenções deste 15 de janeiro, apenas o evento Republicano terá um impacto imediato e vinculativo na corrida presidencial. Isso porque, no caso dos democratas, trata-se de uma reeleição. E é de praxe que, nesse caso, Joe Biden receba o endosso do partido. Ainda assim haverá uma votação, que deve ser feita por correio e cujos resultados só serão conhecidos em março.