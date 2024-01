Ao lembrar 100 dias da guerra em Gaza, jogador israelense é preso na Turquia e aumenta tensão

Um jogador de futebol israelense foi preso no domingo (14), no sul da Turquia, por usar no pulso, durante uma partida do campeonato turco da primeira divisão, uma bandagem na qual estava escrito "100 dias. 07/10". Sagiv Jehezkel, de 28 anos, foi libertado nesta segunda-feira (15) e aguarda julgamento, segundo a agência DHA-Sports.

O jogador israelense do clube de futebol Antalya, do sul da Turquia, foi detido por incitação ao ódio. "Não fiz nada para provocar ninguém. Eu não sou pró-guerra. Há israelenses mantidos reféns em Gaza", defendeu-se durante o interrogatório, segundo o canal de televisão privado NTV.

O mesmo canal afirma que Israel enviou um avião especial para resgatar Sagiv Jehezkel e levá-lo de volta ao país.