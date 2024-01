Ex-namorada de Guga, nova ministra da Educação na França é pressionada a pedir demissão

Depois de Guga, ministra casou-se com presidente de banco

A vida de Amélie Oudéa Castéra mudou bastante desde os tempos em que ela teve uma paixão por Guga, em 1997, ano em que o tenista brasileiro ganhou seu primeiro Torneio de Roland Garros e passou da 66ª posição para o 15° lugar no ranking mundial. Guga continuou a crescer nas quadras, mas a francesa não.

Depois de conquistar três títulos femininos nacionais, ela desistiu do tênis profissional e, encerrado o rápido namoro com Guga, Amélie integrou a Escola Nacional de Administração, a renomada ENA, que forma a elite política e empresarial na França. Por coincidência, ela se formou na mesma turma do presidente Émmanuel Macron.

Em 2006, ela se casou com o engenheiro politécnico Frédéric Oudéa, pós-graduado na mesma ENA. Com este alto funcionário que foi assessor do ex-presidente Nicolas Sarkozy, presidente do banco Société Générale e do laboratório farmacêutico Sanofi, Amélie Oudéa Castéra teve os três filhos.

Como alta funcionária do Estado, ela ocupou diferentes cargos públicos e na direção de empresas do setor privado. Em 2018, assumiu a presidência do Conselho de Auditores da Olimpíada de Paris 2024 e, quatro anos mais tarde, tornou-se a ministra dos Jogos Olímpicos. A escolha de Amélie para substituir Gabriel Attal na Educação causou enorme surpresa na opinião pública.