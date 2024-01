Furacão Belal deixa um morto na Ilha da Reunião, mas estragos são menores do que esperado

A ilha francesa da Reunião, localizada no Oceano Índico, teve, nesta segunda-feira (15), uma diminuição no nível de emergência, passando do alerta violeta para o vermelho. Com isso, os serviços emergenciais, como bombeiros e equipes de resgate, já podem circular. Apesar da morte de uma pessoa, as autoridades acreditam que o furacão Belal foi menos "catastrófico" do que o esperado.

O pior parece ter ficado para trás na Ilha da Reunião. Fazia 10 anos que o território francês ultramarino não era afetado por um furacão destas proporções. Na noite de domingo, 870 mil habitantes precisaram ser confinados e um alerta violeta foi lançado pela Defesa Civil.

Às 13h (6h em Brasília) desta segunda-feira, a ilha voltou ao alerta vermelho, e os serviços de socorro puderam sair para prestar atendimento à população e analisar os estragos.