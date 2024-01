No Fórum de Davos, guerras e conflitos tornam perspectivas econômicas mais sombrias

Desastres climáticos

Segunda grande preocupação para 2024 são os eventos climáticos extremos. As inundações, as secas, os incêndios e as tempestades que ocorrem com mais frequência são acontecimentos cada vez mais perturbadores na vida das empresas. A crise climática é, também, o risco mais frequentemente citado pelos participantes da pesquisa a médio prazo. As perturbações, sejam políticas, geopolíticas ou climáticas, são percebidas como ameaças à coesão social. O agravamento da divisão social é um tema recorrente, aparecendo na terceira posição entre os assuntos de 2024. Estas questões serão discutidas em Davos com chefes e líderes governamentais.

As falas destes representantes são, sem dúvida, o que mais atrai os participantes, que poderão ouvir ou discutir, entre outros, com Sam Altman, o fundador da OpenAI e Satya Nadella, diretor-executivo da Microsoft. Mas com duas guerras como pano de fundo e tensões no Mar Vermelho, o fórum será dominado pela geopolítica, com os holofotes centrados nos 60 chefes de estado ou de governo esperados. Entre os presentes confirmados estão o presidente francês Emmanuel Macron, em 17 de janeiro, Volodymyr Zelensky, nesta segunda-feira, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, o presidente israelense e até os líderes do Golfo, da Arábia Saudita, do Catar e dos Emirados.

Mais bilionários

Por ocasião do fórum, a associação Oxfam apresenta o seu relatório de 2024 "Multinacionais e desigualdades globais" e destaca duas conclusões: os bilionários nunca foram tão numerosos e as desigualdades entre os países do sul e do norte explodiram. Além disso, 60% da humanidade ficou mais pobre em 2023 e 9 em cada 10 pessoas mais pobres vivem em um país do sul.

Por outro lado, dois terços dos multimilionários ainda vivem num país do norte. E suas fortunas aumentaram desde 2020, em média, três vezes mais do que a inflação. A fortuna dos cinco homens mais ricos do mundo aumentou entre 2020 e 2023 de US$ 405 bilhões para US$ 869 bilhões, e a dos bilionários aumentou US$ 3,3 bilhões, lamenta a ONG.