Polícia da França procura suspeito de assassinar brasileira em hotel em Paris

A agência AFP informou que havia indícios de que ela tentou se defender.

O que aconteceu?

Quando a camareira chegou, a porta do quarto não estava trancada. Havia manchas de sangue espalhadas no banheiro e em toalhas de banho. Nenhuma arma foi encontrada no hotel. Depois que a polícia técnica recolheu todos os indícios necessários para esclarecer as circunstâncias da morte, o corpo de Maria Rita foi levado para o Instituto Médico Legal de Paris, onde passa por autópsia.

Testemunhas são detidas em aeroporto

Segundo o Le Parisien, na manhã de domingo (14), por volta de 9h, os investigadores conseguiram deter no Aeroporto Internacional Charles-de-Gaulle-Roissy as duas brasileiras que estiveram hospedadas no mesmo hotel praticamente ao mesmo tempo que Maria Rita. As mulheres, de 27 e 37 anos, tentavam embarcar num avião para deixar a França. Elas permanecem sob custódia da polícia e são interrogadas como testemunhas do caso. Os investigadores não sabem se o principal suspeito continua foragido ou se conseguiu deixar o território francês.

A vítima se hospedou nesse hotel modesto do 17° distrito de Paris no dia 7 de janeiro. Um homem de nacionalidade brasileira se instalou no estabelecimento no mesmo dia, mas eles ficaram em quartos diferentes. Dois dias mais tarde, as outras duas brasileiras, agora interrogadas como testemunhas, alugaram quartos no hotel.