Presidente de Portugal dissolve Parlamento e confirma eleições legislativas em março

Ele foi acusado de prevaricação, ou seja, de ter falhado no cumprimento das obrigações de seu cargo.

Os principais partidos se preparam para as próximas eleições que acontecem dentro de oito semanas.

O Partido Socialista português, que está na frente nas intenções de voto sem obter maioria absoluta, segundo as últimas pesquisas de opinião, nomeou Pedro Nuno Santos como novo secretário-geral, em dezembro.

Já o Partido Social Democrata (PSD, centro-direita), liderado por Luís Montenegro, assinou um acordo de coligação com duas pequenas formações de direita, incluindo o CDS-PP, com o qual governou o país, entre 2011 e 2015.

O partido de extrema direita "Chega", elevado ao posto de terceira força política com 12 deputados eleitos nas eleições legislativas de janeiro de 2022, lançou sua campanha eleitoral após realizar seu congresso este fim de semana, no norte do país.

