Rebeldes do Iêmen reivindicam ataque a navio dos Estados Unidos no Mar Vermelho

Os rebeldes huthis do Iêmen assumiram a responsabilidade por um ataque a um navio dos Estados Unidos no Golfo de Aden, no Mar Vermelho, na segunda-feira (15), um dia após o grupo rebelde ter atacado um destroier do mesmo país.

Os huthis "executaram uma operação militar contra um navio americano no Golfo de Aden, com vários mísseis navais", anunciou seu porta-voz militar, Yahya Saree, qualificando as embarcações americanas e britânicas de "alvos hostis".

"Por volta das 16h (10h no horário de Brasília), milicianos huthis apoiados pelo Irã dispararam um míssil balístico antinavio (...) e atingiram o 'M/V Gibraltar Eagle'", um cargueiro com bandeira das Ilhas Marshall, de propriedade americana, informou o Comando Militar dos EUA no Oriente Médio (Centcom). "O navio não relatou feridos ou danos significativos e continuou sua viagem", acrescentou.