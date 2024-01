Refugiados sírios e palestinos serão quase metade da população do Líbano em 2038, diz estudo

Os libaneses podem passar a representar apenas 52% da população do Líbano em 2038, segundo um estudo elaborado pelo economista Charbel Nahas, ex-ministro libanês das Telecomunicações. Os refugiados já representam mais de um quarto da população do país. O acolhimento de pessoas de regiões em conflito, o declínio da natalidade e a emigração histórica dos libaneses estão entre as razões desse fenômeno.

Paul Khalifeh, correspondente da RFI em Beirute

O cenário mais pessimista estabelecido pelo estudo é, ao mesmo tempo, totalmente realista diante da atual evolução demográfica no Líbano. Hoje, os libaneses representam apenas entre 65% e 69% da população residente no país. Em 2018, eles representavam 71% da população do Líbano e, há 20 anos, quase 80%.