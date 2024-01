'Criminosos se sentem livres para matar no Brasil', diz especialista de segurança no Le Monde

O jornal Le Monde que chega às bancas nesta terça-feira (16) traz uma reportagem sobre a violência no Rio de Janeiro, denunciando a ineficácia das operações policiais para conter a criminalidade.

"No Brasil, Lula derrotado pela ascensão do crime organizado" é o título do texto assinado pela correspondente francesa Anne-Dominique Correa. Ela relata a troca de comando em uma das principais milícias do estado do Rio de Janeiro, descrita pelo Le Monde como um "grupo paramilitar criminoso formado por ex-policiais".

A reportagem relembra a promessa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de "retirar o poder do crime organizado" ao anunciar o destacamento de 3.700 militares para patrulharem portos e aeroportos do país. Uma operação "não planificada" e que teve apenas "efeito paliativo", avalia Bruno Longeani, expecialista em segurança no Instituto "Sou da Paz", ouvido pelo Le Monde.