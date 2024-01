Deputado relator do PL das fake news espera que regulação das mídias sociais seja aprovada no Brasil

"Minha ideia é, logo na retomada do ano, conversar com o presidente da Câmara, Arthur Lira, procurar os líderes e pôr na mesa, inclusive destacando onde estão as polêmicas, para que o plenário possa decidir sobre elas. E a minha expectativa também é que o governo ajude. Seja com a sua influência na base parlamentar, seja cedendo aspectos do texto que ajudem a produzir uma convergência, um maior apoio para que nós possamos, quem sabe, em 2024, votarmos uma lei que regule plataformas digitais e crie um ambiente mais saudável na internet", afirmou Orlando Silva.

A esquerda, que já considerava o assunto como um dos mais relevantes, por temer novamente o impacto de conteúdo enganoso nas próximas eleições, quer aproveitar o momento e avançar com o PL das fake news no Congresso. Mas é preciso pavimentar o diálogo político.

"O Brasil, como nos ensinou Tom Jobim, não é para principiantes. E você tem uma dinâmica política muito peculiar nesse momento. Um exemplo: o governo editou uma medida provisória que discute a desoneração fiscal. O que parecia que seria um início de ano legislativo tranquilo, pode mudar com essa medida provisória e já há um tensionamento no ar. Então aquilo que parece ser um ambiente propício para debater um tema de mérito relevante, urgente, acaba sendo contaminado pelo conflito político no Congresso Nacional", destacou.

Na política

É nessas horas de instabilidade da relação entre os poderes que o relator acredita que o governo acaba ajudando a estratégica da oposição. "Há uma extrema direita no Parlamento tentando criar uma radicalização em torno desse assunto, ideologizando esse debate. E a extrema direita é beneficiária dos tropeços políticos do governo, que por vezes cria um ambiente tenso. Ao não ter um ambiente mais tranquilo, você cria fatores de instabilidade. Então, certas bancadas se posicionam contra uma matéria ou outra, não pelo mérito, mas por conta das circunstâncias políticas nas atividades no Congresso Nacional", opinou o deputado.

Orlando Silva ressalta que a proposta pode ser uma ferramenta do internauta contra decisões arbitrárias das grandes companhias que controlam as mídias sociais, as chamadas big techs. "O projeto permite que o próprio usuário possa contestar a moderação de conteúdo feito pelas empresas. Ou seja, se você tem uma publicação retirada, diminuindo o alcance, rotulada, a lei criaria um mecanismo para que o usuário defenda sua liberdade de expressão, exigindo um devido processo para que a big tech fundamente as razões daquela moderação de conteúdo. Hoje, elas fazem, comunicam e estamos entendidos", detalhou.