França tem menor número de nascimentos desde 2ª Guerra Mundial

Os demógrafos acreditam que existe uma ligação entre as medidas pró-natalistas e a fertilidade, mas que continua difícil de medir.

Atualmente, a questão do equilíbrio entre vida profissional e familiar é um elemento fundamental. "Políticas públicas eficazes são aquelas que facilitam a vida dos pais. Assim, as pessoas que hesitam em se arriscar e ter um filho veem que isso não envolve um sacrifício intransponível", disse à AFP Laurent Toulemon, diretor de pesquisa do Instituto Nacional de Estudos Demográficos (INED).

Por outro lado, as medidas pró-natalistas que consistem em dar bônus financeiros no momento do nascimento permanecem ineficazes. "As pessoas sabem que ter filhos envolve despesas a longo prazo", sublinha o demógrafo.

Ele observa que há uma questão de "confiança" e "credibilidade" nas medidas propostas. Na França, onde a fertilidade permanece relativamente elevada, existe há décadas uma política familiar "sólida". Na Coreia do Sul, apesar de uma política pró-ativa, a fertilidade continua baixa. "As mulheres sabem que ainda terão de fazer enormes sacrifícios para criar os filhos, devido às normas sociais".

O contexto de guerra na Ucrânia e no Oriente Médio e a crise climática também criam um "clima de incerteza" que pode frear a vontade de ter um filho, de acordo com Catherine Sornet, professora, socióloga e pesquisadora em demografia da Universidade de Aix-Marseille, no sul da França.

"Para fundar uma família, é necessário ter esperança. Ora, as gerações mais jovens têm mais preocupações quanto ao futuro", comenta