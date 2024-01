Futebol: juiz rejeita queixa de Vini Jr. contra insultos racistas em jogo do Campeonato Espanhol

Um juiz de Pamplona (norte da Espanha) rejeitou, nesta terça-feira (16), a queixa de que o atacante brasileiro Vinicius, do Real Madrid, havia sido alvo de insultos racistas durante uma partida do Campeonato Espanhol contra o Osasuna no ano passado, porque, para o magistrado, não foi possível determinar a identidade dos autores.

No entanto, o juiz espanhol admitiu que "os fatos poderiam constituir um delito", de acordo com uma ordem citada em um comunicado à imprensa do Tribunal Superior de Justiça de Navarra.

Porém, em sua opinião, "não há informações suficientes para saber a identidade dos autores" e "é, portanto, apropriado aceitar o arquivamento desses procedimentos", acrescenta a ordem, que pode ser apelada.