Iraque denuncia 'agressão' após ataques com mísseis iranianos e mundo teme escalada na região

Embora o Iraque criminalize todo contato com Israel, políticos e empresários de Erbil foram acusados no passado de manter contatos políticos informais ou ligações econômicas discretas com esse país. Mas a comunicação oficial do Curdistão nega qualquer ligação com Israel.

Os ataques mataram pelo menos "quatro civis" e feriram seis, de acordo com as autoridades da região autônoma. Entre os mortos estão o magnata do setor imobiliário Peshraw Dizayee, sua esposa e outros membros de sua família, cuja casa foi atingida.

De acordo com a Irna, esse ataque foi uma retaliação aos recentes ataques, atribuídos a Israel, que mataram vários comandantes da Guarda Revolucionária e líderes do "eixo de resistência", nome dado aos aliados de Teerã em sua luta contra Israel.

"Operações terroristas"

Em 2 de janeiro, nos subúrbios ao sul de Beirute, um ataque matou o número dois do Hamas, Saleh al-Arouri, e seis outros líderes e executivos do movimento.

Alguns dias depois, Wissam Tawil, um oficial militar sênior do Hezbollah libanês, foi morto no Líbano por um ataque.