Israel afirma que 'fase intensa' de combates na Faixa de Gaza chegará ao fim 'em breve'

"Continuamos a pedir um acesso humanitário rápido, seguro, desimpedido, ampliado e ininterrupto a Gaza e através dela", disse ele à imprensa, acrescentando que "nada pode justificar a punição coletiva infligida ao povo palestino".

A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, que resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas do lado israelense, a maioria delas civis mortos no mesmo dia, de acordo com uma contagem da agência AFP baseada em números oficiais israelenses.

Na época, cerca de 250 pessoas foram feitas reféns e 132 ainda estão em Gaza, entre as quais pelo menos 25 teriam sido mortas, de acordo com estimativas recentes das autoridades israelenses. Cerca de cem foram libertadas durante uma trégua no final de novembro.

Nesse cenário de violência, uma mulher foi morta e pelo menos 13 pessoas ficaram feridas na segunda-feira em um ataque com um carro em Raanana, perto de Tel Aviv, de acordo com a polícia, que afirma ter prendido dois suspeitos palestinos. Dois jovens franceses estavam entre os feridos, segundo Paris.

Em uma declaração conjunta emitida na segunda-feira, o UNICEF, o Programa Mundial de Alimentos (PMA) e a Organização Mundial da Saúde (OMS) alertaram sobre o "risco de fome" e "epidemias de doenças mortais" em meio a um inverno frio.

"As crianças estão constantemente doentes. Elas continuam tossindo e pegando resfriados, e suas roupas não são grossas o suficiente para mantê-las aquecidas", disse Raidah Aouad, enquanto seu marido Nabil acendia uma fogueira com lenha e plástico do lado de fora de seu abrigo improvisado em Rafah, no extremo sul de Gaza.