Milei vai a Davos apresentar sua 'revolução liberal' em busca de investimentos para Argentina

Ver para crer

No entanto, a necessidade de grandes investimentos, por parte do governo Milei, para facilitar o objetivo de déficit fiscal zero pode esbarrar em outra necessidade por parte das multinacionais: a de ver para crer. Os grandes investidores querem ver as ambiciosas reformas implementadas depois de passarem pelo Congresso, onde os governistas possuem menos de 15% dos deputados e menos de 10% dos senadores. Enquanto o governo mantém a postura de não ceder nos pontos centrais dos mais de mil artigos.

"Os investidores e as multinacionais vão querer escutar tanto por parte do presidente, Javier Milei, quanto do ministro da Economia, Luis Caputo, o que vão fazer com a economia. Esse público vai avaliar se o plano de estabilização é sério. Provavelmente, os empresários vão esperar que o plano se torne uma realidade e ver antes como funciona porque a Argentina está no fundo da tabela de confiabilidade devido ao comportamento geral dos governos com a administração da economia", aponta o analista político argentino Marcos Novaro.

Outra avaliação por parte de governos e empresários é sobre a relação entre dogmas e pragmatismo por parte do presidente argentino. Na sua exposição, Javier Milei pretende fazer uma defesa do capitalismo e abordar o avanço do socialismo que ele associa a agenda argentina de 2023 - e sobre a qual ele mantém uma postura crítica - adversa à tendência das grandes potências de lutar contra as mudanças climáticas.

"O novo governo argentino tem gerado o interesse das potências do mundo porque entendem que voltamos a abraçar as ideias da liberdade e a respeitar o sistema capitalista", defendeu Manuel Adorni, porta-voz da Presidência argentina.

Acompanhe o novo canal RFI Brasil no WhatsApp