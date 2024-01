Na França, chefs de cozinha se mobilizam contra nova lei de imigração

Centenas de profissionais do setor de bares e restaurantes publicaram nesta terça-feira (16) um manifesto contra a lei de imigração, recordando os valores de hospitalidade da cozinha francesa e assegurando o seu apoio aos muitos imigrantes sem documentos que trabalham no setor.

"Nós nos opomos a esta lei e exigimos que seja implementada uma verdadeira política de integração, especialmente através do trabalho, para benefício do nosso setor e da sociedade como um todo", afirma o texto assinado por 200 personalidades do mundo da cozinha.

Entre eles estão chefs que já possuíram ou que ainda possuem a Estrela Michelin, a mais alta distinção da gastronomia, como Olivier Roellinger, Michel Bras e Mauro Colagreco, e também a jovem guarda da cozinha multicultural, como Manon Fleury e Abdel Alaoui.