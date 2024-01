O sofrimento de quem tem endometriose, doença que atinge até 10% das mulheres em idade reprodutiva

"A endometriose não é uma doença maligna como um câncer, mas também pode ser comparada a uma invasão. Normalmente as mulheres se queixam de sangramento abundante, dor intensa, de profundidade na atividade sexual. Muitas vezes essa dor é incapacitante, principalmente no período menstrual", explica a ginecologista.

Fatores de risco

Por que algumas mulheres desenvolvem a endometriose e outras não?

Uma das hipóteses é que a propensão é maior se a menstruação chega cedo, antes dos 12 anos. Neste caso, explica a médica, a menopausa pode ocorrer mais tarde e a mulher vai menstruar por mais tempo, o que teoricamente aumenta as chances de ter endometriose. "Sem gravidez, o óvulo será absorvido e isso provocará a descamação do endométrio, que é a camada interna do útero, que se renova o para o próximo mês", diz.

"Se a mulher faz um espessamento muito grande e abundante desse endométrio, ela vai descamar. Uma das teorias é que essa menstruação pode refluir pelas tubas. Desta forma, as células endometriais podem aderir a outros órgãos, como a bexiga, a porção posterior do útero ou o intestino", acrescenta.

Os leucócitos ou glóbulos brancos, que defendem o corpo contra as infecções, vão então fagocitar as células endometriais que estiverem fora do endométrio.