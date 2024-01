Pharrell Williams roteiriza desfile da Louis Vuitton no 'Velho Oeste' para abrir Semana da Moda de Paris

O cantor, famoso por seus sucessos como "Happy" e "Get Lucky", com o Daft Punk, revelará sua terceira coleção masculina para a Louis Vuitton nesse ambiente, depois de apresentar uma pré-coleção inspirada no Havaí em Hong Kong.

Celebridades na plateia

Em Paris, espera-se que a icônica LVMH atraia uma série de estrelas do rap, do cinema e do esporte mais uma vez, lideradas pelo jogador de basquete LeBron James, o mais recente embaixador da marca.

Depois da construção de um shopping na famosa avenida de Champs-Elysées, o grupo de luxo francês continua a conquistar o espaço público parisiense, apesar dos protestos de alguns representantes eleitos, e anunciou a instalação das XXL bags, enormes estruturas infláveis já vistas na China, junto com esta edição da Semana de Moda masculina.

Além da Louis Vuitton, as principais casas de moda estarão presentes no evento, incluindo Valentino, Dior Homme e Givenchy, que desfilará sem seu diretor criativo Matthew Williams, que deixou o cargo em 1º de janeiro. Após uma ausência de três anos do desfile de inverno de Paris, Olivier Rousteing retorna com a Balmain.

Independentes

Para as marcas independentes, um dos desfiles mais esperados é o de Alexandre Mattiussi para a AMI, o ás da moda que faz o grand monde fashion girar nesse momento.