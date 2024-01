Com apenas 44 dias de governo, Milei enfrenta a primeira greve geral mas recebe apoio de empresários

A greve geral na Argentina nesta quarta-feira inclui uma grande manifestação dos sindicatos, além de duas particularidades incomuns na Argentina: só começa ao meio-dia e terá transporte público até as 19 horas.

Os dois únicos transportes que vão parar a partir do meio-dia são o de carga e o aéreo. Todos os voos durante as 12 horas de greve serão reprogramados, afetando milhares de passageiros.

Uma greve por apenas 12 horas, sem transporte público por apenas cinco horas, depois do horário comercial tende a ter menor adesão, mas foi a própria Confederação Geral do Trabalho (CGT), a maior central sindical do país, que determinou o funcionamento dos transportes públicos para que os manifestantes pudessem ir e voltar ao ato em frente ao Congresso, onde se espera uma forte manifestação. No dia seguinte, o plenário da Câmara de Deputados tratará o pacote de leis do governo Milei.

"A greve é um direito inquestionável dos sindicatos e dos trabalhadores, mas isso não significa que seja útil. Na verdade, mais do que inútil, a greve é mesmo ridícula porque as duas câmaras do Congresso estão numa discussão aberta com a sociedade civil sobre o conteúdo das medidas. É uma decisão extrema antes da hora", indica à RFI o empresário Gustavo Lazzari, um dos mais ativos a favor da reforma trabalhista proposta nas medidas do governo.

Greve recorde

Os principais sindicatos da Argentina querem a revogação de um decreto que impõe uma reforma trabalhista e querem a rejeição de um pacote de leis no Parlamento que também desregula as relações de trabalho.