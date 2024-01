Coreia do Norte amplia tensão com Seul ao disparar mísseis de cruzeiro

A Coreia do Norte disparou vários mísseis de cruzeiro, nesta terça-feira (24), em direção ao Mar Amarelo, que banha o leste da China e a costa oeste das duas Coreias. O Exército sul-coreano denunciou as atividades militares do vizinho do Norte, num contexto em que as tensões entre Seul e Pyongyang estão no auge.

"Nossos militares detectaram vários mísseis de cruzeiro lançados pela Coreia do Norte em direção ao Mar Amarelo" por volta das 7h de quarta-feira (19h de segunda-feira em Brasília), informou o Estado-Maior da Coreia do Sul, em um comunicado. "As especificações detalhadas são analisadas de perto pelos serviços de inteligência sul-coreano e americano", acrescentou a mesma fonte.

Ao contrário dos mísseis balísticos, cuja trajetória se dá principalmente no espaço, e das armas nucleares, os testes de mísseis de cruzeiro que voam na atmosfera não estão sujeitos às sanções que a ONU impõe à Coreia do Norte.