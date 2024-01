Desabamento em mina de ouro deixa mais de 70 mortos no Mali

Num comunicado de imprensa, o Ministério das Minas do Mali mencionou a morte de vários garimpeiros, sem fornecer números precisos. O governo apresentou "as suas mais tristes condolências às famílias enlutadas e ao povo do Mali".

As autoridades também alertaram "as comunidades que vivem perto dos locais de mineração e dos garimpos a respeitarem escrupulosamente os requisitos de segurança e a trabalharem apenas em áreas dedicadas ao garimpo de ouro".

Os locais de garimpo de ouro são regularmente palco de deslizamentos de terra mortais nessa região do Sahel [área de transição entre o deserto do Saara, ao norte, e o Sudão, ao sul - região africana que inclui 10 países], onde as autoridades lutam para controlar a mineração artesanal de ouro, uma atividade perigosa.

Em fevereiro de 2022, a explosão de dinamite numa exploração de ouro artesanal matou pelo menos 59 pessoas no sudoeste de Burkina Faso. Os acidentes também são regularmente registrados na Guiné, no Senegal e nas regiões fronteiriças do oeste do Mali.

O ouro é responsável por 10% do PIB

Com 72,2 toneladas produzidas em 2022 (incluindo 6 toneladas pelo garimpo artesanal de ouro), só esse metal contribuiu para 25% do orçamento nacional no Mali, 75% das receitas de exportação e 10% do PIB, de acordo com resultados de março de 2023, divulgados pelo então ministro das Minas, Lamine Seydou Traoré.