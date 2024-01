Disparos de tanques deixam mortos em abrigo da ONU em Gaza

A UNRWA e a Organização Mundial da Saúde (OMS) tentavam se comunicar com o centro nesta quarta-feira, acrescentou White, que mais cedo mencionou "edifícios incendiados e vítimas em massa".

Imagens transmitidas pelo canal Al Jazeera em árabe mostraram espessas colunas de fumaça saindo do prédio.

Todo o complexo abriga cerca de 10.000 pessoas, segundo o coordenador humanitário interino da ONU para os Territórios Palestinos, James McGoldrick, que lamentou "um novo incidente, em que um edifício usado para fins humanitários é impactado, ou danificado".

Na terça-feira, Philippe Lazzarini, chefe da UNRWA, anunciou que o mesmo edifício havia "sido atingido durante operações militares" no dia anterior, já com seis mortos. As forças israelenses disseram à AFP que não estavam informadas.

À medida que as forças israelenses continuam as suas operações, mais de um milhão de pessoas estão bloqueadas em Rafah, ao sul de Khan Younis, perto da fronteira com o Egito.

A guerra entre Israel e o Hamas foi desencadeada pelo ataque sem precedentes do grupo extremista em 7 de outubro, em solo israelense, que resultou na morte de cerca de 1.140 pessoas, a maioria civis, segundo balanço da AFP baseado em dados oficiais.