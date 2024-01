"É dança e é luta", diz mestre que ajudou a difundir a capoeira no mundo, homenageado em Salvador

Em 2015, ele receberia das mãos do ministro Juca Ferreira a Ordem do Mérito Cultural, a mais alta condecoração brasileira no campo, em uma cerimônia no Palácio do Planalto com a presença da então presidente, Dilma Rousseff.

Hoje em dia, mesmo com a idade avançada, mestre João continua ensinando, de forma virtual, e praticando capoeira, aos 92 anos, completados no último dia 15 de janeiro.

Rede Capoeira

Nas palavras do organizador do evento, mestres como João Grande são história viva, donos da vivência e sabedoria de quem divulgou no mundo a cultura afro-brasileira, abrindo arduamente caminhos para os capoeiristas que vieram depois", diz mestre Sabiá, idealizador e coordenador do Rede Capoeira desde a sua primeira edição, há 40 anos.

Um dos maiores símbolos da cultura afro-brasileira, a capoeira precisa de seus mestres, para seguir viva.

"Eu pensei", diz mestre João Grande sobre a possibilidade de voltar definitivamente para a Bahia, mas conta que nunca deu vazão à vontade porque acredita que a capoeira perdeu força por lá.