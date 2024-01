Em visita à África, Blinken quer mostrar que os EUA são "boa opção" diante da concorrência chinesa

O tom do secretário de Estado americano mudou ao comentar as parcerias dos países africanos com a Rússia, sobretudo militares. "O problema que temos visto em toda a África, em países que decidiram colocar o seu destino nas mãos do grupo russo Wagner, por exemplo, é que a violência, o terrorismo e o abuso de recursos estão na sequência. Nós víamos isso todas às vezes", alegou.

"E, ao contrário de haver melhor segurança para os povos em questão, de fato, a insegurança tem aumentado em cada país onde, por exemplo, o grupo Wagner opera ou atuou. Então para nós esta não é a resposta, muito pelo contrário", afirmou.

Blinken disse que acredita que os países africanos devam se apoiar mutuamente e defendeu o papel da Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, a CEDEAO nesta cooperação entre países, e afirmou que os EUA prestam um apoio diplomático ao bloco, que sofreu recentemente vários golpes de Estado.

"O que tentamos fazer é, em primeiro lugar, garantir que existam respostas africanas aos problemas da África, mas apoiadas pelos Estados Unidos. Não podemos substituir os países africanos. Pelo contrário, queremos apoiá-los e agir em conjunto, porque já não estamos numa situação em que fazemos a pergunta: 'O que podemos fazer pela África?'", e sim, 'O que podemos fazer com a África?'", afirmou.

"Por isso procuramos ter parcerias reais onde escutamos, para tentar perceber o que pode dar certo no desafio que temos pela frente", completou.

Golpe de Estado

O secretário de Estado americano esteve no Níger pouco antes do golpe de Estado no país, em 26 de julho do ano passado. "Estive com o presidente [Mohamed] Bazoum, alguém que foi um líder muito bom para o Níger e que, além disso, deveria ser libertado imediatamente; estamos à espera dessa libertação do presidente Bazoum", disse.