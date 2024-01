Entenda as razões da revolta dos agricultores na União Europeia

A FNSEA, o primeiro sindicato agrícola francês, informou que irá divulgar uma lista com 40 "exigências" dos produtores franceses às autoridades. Há pelo menos três pontos em comum entre as reivindicações dos franceses e demais colegas europeus: o aumento do imposto cobrado no diesel usado em tratores (conhecido pela sigla GNR) no período de 2024 a 2030, os custos de adaptação às normas ambientais do pacto de transição ecológica da União Europeia e a concorrência desleal de produtos provenientes de outros países não submetidos a essas regras - Brasil e Ucrânia, entre outros.

No caso da França, o governo definiu um aumento gradual no imposto cobrado sobre o diesel consumido pelos agricultores. Neste ano, a tributação sobe para 0,67 centavos de euro por litro, quase 3 centavos a mais do que os produtores pagavam em 2023 (0,38 centavos de euro por litro).

Ao participar de uma pequena manifestação de agricultores franceses diante da sede do Parlamento Europeu em Bruxelas, a candidata de extrema direita às eleições europeias Marion Maréchal, que concorre pelo partido Reconquista na França, afirmou nesta quarta-feira que os produtores franceses irão enfrentar um "tsunami" de novas regras europeias em 2024, que irão "reduzir a produção sob pretextos ecológicos sempre caricaturais e excessivos".

Mobilização começou na Holanda

A "bronca" dos agricultores europeus começou em 2022 na Holanda. A decisão do governo holandês, um grande exportador de produtos agrícolas, de reduzir em 50% as emissões de nitrogênio na agricultura até 2030, para cumprir as metas da UE, causou alvoroço entre os produtores locais. Essas emissões agravam as alterações climáticas e podem prejudicar a biodiversidade.

Um partido político pró-agricultura ganhou as eleições regionais de março de 2023, levando o Estado holandês a abandonar os seus objetivos climáticos, pelo menos por algum tempo.