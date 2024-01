Fábula distópica "O Último Gozo do Mundo", de Bernardo Carvalho, é lançada na França

"Uma fábula"

O livro é apresentado como "uma fábula", no caso, uma fábula distópica. "O Último Gozo do Mundo" é um romance breve, construído em torno da crise provocada pela pandemia. O texto, encomendado por um produtor de cinema foi escrito durante a quarentena, com "liberdade absoluta", garante o escritor.

"Eu falei: 'eu vou me dar liberdade absoluta. Eu vou escrever um livro que não tem compromisso com nada, nem com ninguém. Vou escrever o livro que eu quero nessa situação, que é um pouco uma situação de pesadelo acordado", lembra. Um "um livro esquisito", com uma narrativa fragmentada, que "desconcertou" a editora Anne Marie Métailié.

A história é a de uma professora de sociologia que vê o casamento desmoronar pouco antes do início da pandemia global, fica grávida de um estudante depois de uma única noite de amor e faz uma viagem pelo interior do país, com o filho pequeno, em busca de pistas sobre o paradeiro do pai dele. "É uma narrativa na desarticulação. Era interessante para mim o que seria uma narrativa antes da fabulação, entendeu? Antes da fala", explica.

A mãe conversa o tempo inteiro com o filho que ainda não sabe falar, "como se ela desse a história para ele, por osmose". O livro fala da "falta de memória, do desaparecimento da memória, de um jeito meio contraintuitivo, mas como possibilidade de narração de um futuro. Também tem uma distopia. O livro trata dessa impossibilidade de imaginar. Não é nem futuro nem passado, é um presente nebuloso", conta o escritor.

Conspirando contra si mesmo

O Brasil nunca é nomeado, mas o livro espelha esse momento vivido pelo país, de polarização, em meio a ascensão de ideias conservadoras e negação da realidade, e de um embate entre passado e futuro. Uma frase do livro resume bem essa ideia: "o país conspirava contra si mesmo. É possível que tivesse conspirado contra si mesmo desde sempre e que a doença fosse seu coração".