Itália aprova acordo polêmico para abertura de centros de acolhida de imigrantes na Albânia

O acordo assinado em novembro entre Roma e Tirana prevê o estabelecimento de dois centros de recepção no porto de Shëngjin (norte da Albânia), um para o registro de solicitantes de asilo e outro, na mesma região, onde os migrantes serão alojados enquanto aguardam uma resposta ao seu pedido de asilo.

Esses dois centros, que serão administrados pela Itália no território de um país que não é membro da União Europeia (UE) - a Albânia -, poderão acomodar até 3.000 migrantes que chegam ao território italiano por via marítima.

Diante de um apelo da oposição em Tirana, que acredita que o documento "viola a Constituição albanesa e renuncia à soberania do território", o Tribunal Constitucional albanês suspendeu a ratificação do acordo e deve emitir sua decisão até 6 de março, no máximo.

O acordo foi amplamente criticado, mesmo antes de entrar em vigor. "Publicidade eleitoral" no período que antecede as eleições europeias de junho, "inútil e dispendioso", "desumano e ilegítimo": os deputados italianos da oposição foram rápidos em denunciar o acordo durante o debate parlamentar. Eles também criticaram o custo do acordo, estimado entre € 650 e 750 milhões, em cinco anos.

"Inviável, prejudicial e ilegal"

O governo de Giorgia Meloni chegou ao poder no final de 2022 prometendo reduzir o número de migrantes. No entanto, quase 158.000 pessoas chegaram à Itália em 2023, em comparação com cerca de 105.000 em 2022, de acordo com o Ministério do Interior italiano.