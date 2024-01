União Europeia lança "Aliança de Portos" para combater tráfico internacional de drogas

A Aliança Europeia de Portos pretende criar uma parceria entre autoridades portuárias, alfândegas, polícia e empresas de transporte marítimo. No lançamento, estiveram representados 16 dos principais portos de contêineres europeus, incluindo os de Roterdã, Hamburgo, Algeciras, Marselha, além de Antuérpia.

"A complexidade do panorama criminoso tem aumentado. É óbvio que não seremos capazes de ter sucesso se nos concentrarmos apenas no âmbito nacional", sublinhou a ministra do Interior belga, Annelies Verlinden, cujo país detém a presidência do Conselho da UE, durante o evento que contou com a presença de ministros europeus.

Os grandes portos são alvo de máfias locais, que não hesitam em subornar estivadores, agentes portuários ou caminhoneiros, funcionários da alfândega e às vezes policiais, para facilitar a recuperação de drogas nos contêineres.

Recorde de apreensões

No gigantesco porto de Antuérpia, "do tamanho de 20.000 campos de futebol", as apreensões bateram um novo recorde, com 116 toneladas interceptadas em 2023. A cidade é regularmente abalada pela violência ligada a quadrilhas que lutam pelo controle do tráfico e sua grande movimentação financeira.

"Agora que a Antuérpia está intensificando a luta contra as drogas, parece que o tráfico também se dirige para portos menores. Por exemplo, há indícios de que mais carregamentos estão chegando a Helsingborg, na Suécia", disse Verlinden à AFP.