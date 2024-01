Atos antissemitas quadruplicaram na França em 2023, aponta relatório

Os atos antissemitas quadruplicaram na França no ano passado: 1.676 agressões desse tipo foram registradas no país, contra 436 em 2022. A explosão de casos de incitação ao ódio e discriminação aos judeus se concentrou no último trimestre do ano, depois do ataque terrorista do Hamas em Israel, em 7 de outubro, e o início da guerra na Faixa de Gaza. Os dados fazem parte de um relatório divulgado nesta quinta-feira (25) pelo Conselho Representativo das Instituições Judaicas da França (Crif).

Em entrevista à agência AFP, o presidente do Crif, Yonathan Arfi, sublinhou que a França nunca registrou um grau tão elevado de antissemitismo desde a Segunda Guerra Mundial. O país conta com a maior comunidade judaica da Europa, composta por cerca de 500 mil pessoas.

O dirigente lembra que houve algumas dezenas de casos desse tipo na década de 1990 e algumas centenas no período de 2000-2022. Mas depois do ataque do Hamas, a alta registrada foi de 1000%, assinalam os jornais Le Monde e Le Parisien, que traz o tema na manchete.