Cientistas do Brasil, EUA e UE comprovam que mudanças climáticas são a causa da seca na Amazônia

No final do ano passado, o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil estimou que a seca severa se devia ao início do fenômeno climático El Niño, que causa condições climáticas extremas em todo o mundo.

O fenômeno, que consiste em um aquecimento de parte do oceano, geralmente resulta em um aumento das temperaturas globais e aumenta o risco de eventos climáticos extremos em muitas regiões.

"Ciência da atribuição"

Entretanto, um estudo publicado por especialistas em ciência da atribuição na quarta-feira (23), contradiz essa teoria. A chamada ciência da atribuição é usada para determinar até que ponto um desastre climático se deve ao aquecimento global e, de acordo com os pesquisadores da World Weather Attribution, a seca excepcional que afeta toda a Amazônia "se deve em grande parte às mudanças climáticas".

Os cientistas do Brasil, da Holanda, da Grã-Bretanha e dos Estados Unidos compilaram dados sobre a falta de chuvas e a evapotranspiração, ou seja, toda a água que evapora do solo, dos rios e dos lagos e da vegetação sob o efeito do calor e do sol.

O resultado é que a falta de chuva é causada metade pelo fenômeno El Niño, e metade pela mudança climática. Só que "o aquecimento global é quase totalmente responsável pelo fenômeno da evaporação e o ressecamento", de acordo com o estudo.